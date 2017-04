Aquaman: Dolph Lundgren sarà Re Nereus!

Ecco un'altra notizia piuttosto inaspettata! The Hollywood Reporter conferma un altro casting nell'adattamento cinematografico del supereroe di casa DC Comics,. L'iconico attoreè, difatti, salito a bordo del progetto.

Un po' come il casting di Josh Brolin come Cable in Deadpool 2, anche questo di Lundgren per Aquaman è piuttosto inaspettato. L'attore di Rocky IV e Universal Solider darà il volto ad un altro villain nel film, il Re Nereus. Nei fumetti originali, Nereus è il Re di Xebel che vuole Mera (interpretata da Amber Heard) tutta per sé, e per farlo il suo obiettivo è quello di distruggere Aquaman.

Lundgren è il terzo attore a prestare il volto ad un villain nel cinecomic della DC con Jason Momoa: gli altri sono Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta e Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master.

Diretto da James Wan, Aquaman arriverà nei cinema statunitensi a dicembre 2018.