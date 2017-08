Aquaman: Amber Heard posta una foto dal dietro le quinte nei panni di Mera!

La bellissima, che vedremo in azione in Aquaman , cinecomic di prossima uscita del''Universo Esteso DC, ha postato una foto in cui la si vede nei panni del personaggio che interpreta,. Date un'occhiata!'

Amber Heard non è nuova a darci aggiornamenti via social dal dietro le quinte del film che sta girando al fianco di Jason Momoa e Nicole Kidman: Aquaman. Questa foto, tuttavia, potrebbe essere la più bella vista finora.

Infatti in questa "occhiata" al dietro le quinte del cinefumetto DCEU, si vede la bella attrice prepararsi per una scena ma, invece del solito costume verde, la vediamo avvolta in un costume nero assolutamente strepitoso con la caption "dietro le stringhe".

Se questo sia un costume di scena o se invece sia la parte che verrà coperta di un costume più elaborato, non è dato saperlo, almeno per il momento.

Che ne dite? Vi piace i nuovo costumino della Heard?

Aquaman cast: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Ludi Lin, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Cox, Otis Dhanji e Kaan Guldur.