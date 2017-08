Aquaman: Amber Heard in piena azione sul set! FOTO!

Ci sono delle nuovo foto "rubate" dal set di, il nuovo cinefumetto, che mostrano la bella Amber Heard in azione nei panni del suo personaggio, Mera . Date un'occhiata!

Le foto sono ovviamente leaked e sono uscite su Reddit e mostrano una Heard che corre, in una scena action del nuovo film DC, Aquaman, diretto dal regista di The Conjuring, James Wan.

Nel cast ci sono nomi importanti al fianco di Jason Momoa e Amber Heard: Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Beach e molti altri. Nonostante la Warner Bros. e lo stesso Wan abbiano tenuto la bocca cucita per lasciare la sorpresa intatta quando il film arriverà, come è naturale le persone sono già riuscite a "rubare" qualche fotografia e ad avere conferme non ufficiali sui personaggi e sulle location dove il set sta girando.

La produzione infatti è attualmente in corso d'opera in Australia e anche se la foto è sfocata, si capisce bene che il personaggio ripreso è proprio Mera, che avrà un ruolo importante nel film.

Da adesso in poi potremo aspettarci molte notizie su Aquaman, ma quanto siete interessati alla pellicola che parla dell'Eroe di Atlantide? Ditecelo nei commenti!