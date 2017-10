Aquaman: Amber Heard e Jason Momoa in nuove foto dal set del cinefumetto DC!

Sono appena uscite delle foto e un video via social, che mostrano le riprese di Aquaman , il nuovo cinecomic DC che ci presenterà l'avventura standalone di uno dei membri della

Nelle immagini si vedono Amber Heard nei panni di Mera e Jason Momoa nell'armatura atlantidea. Il set del film diretto da James Wan è la Gold Coast e sembra proprio che Momoa indossi un "completo" tutto nuovo e maggiormente accessoriato...

Aquaman sta continuando le riprese sul set australiano nei sobborghi di Currumbin e il Re Di Atlantide emerge dalle acque con Mera, in una nuova versione dell'armatura che indosserà in Justice League, il prossimo film DC che vedrà riuniti gli eroi contro la minaccia aliena rappresentata da Steppenwolf.

Da lontano non si capisce bene quali migliorie siano state apportate al costume e non si sa nemmeno cosa Mera porti in mano. Potrebbe essere qualcosa di importante per la trama del film, chissà...