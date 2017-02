Aquaman: Amber Heard ha iniziato ad allenarsi per interpretare Mera

si sta preparando per recitare nei panni di, regina di un regno sottomarino e futura moglie di, nel prossimo film solista delladedicato all’eroe acquatico. Attualmente in Australia, la star è apparsa in un video dietro le quinte dove si sta allenando duramente per il ruolo.

Per gentile concessione dell’utente Twitter @ReelFada, Amber Heard appare in una breve clip mentre tira dei pugni verso la macchina da presa. La didascalia del video recita "Mera in the making - Mera in divenire". Inoltre, il breve video mostra una palestra, e possiamo vedere altre persone che provano degli stunt davanti a uno specchio. Potete vedere il video sotto alla notizia.

Il regista di Aquaman James Wan sta per concludere la ricerca del cast per il film, con l’aggiunta di molti nuovi attori nelle ultime settimane. Yahya Abdul-Mateen II è stato scelto per interpretare Black Manta, Temuera Morrison sarà invece il padre di Aquaman, e infine Nicole Kidman è attualmente in trattative per interpretare la madre dell'eroe.

A parte una breve apparizione in Batman V Superman: Dawn of Justice, rivedremo Aquaman nel film della Justice League diretto da Zack Snyder, insieme ad Amber Heard, che farà il suo debutto per la prima volta in un film DC nei panni di Mera.

In Justice League, diretto da Zack Snyder e con un cast compost da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg e Amber Heard, seguiremo Bruce Wayne e la sua nuova alleata, Diana Prince, mentre si accingono ad affrontare un nemico ancora più temibile di Doomsday. Insieme, Batman e Wonder Woman cercheranno di reclutare rapidamente una squadra di metaumani per contrastare questa nuova minaccia aliena. Ma nonostante la formazione di un gruppo senza precedenti di eroi, composto da Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere ormai inevitabile un attacco di proporzioni catastrofiche alla Terra.