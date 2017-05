Antonio Banderas e Alec Baldwin saranno Ferrari e Lamborghini in un biopic

saranno le star del nuovo biopic di, dal titolo. I due interpreterannonel film scritto da Bobby Moresco e prodotto da Ambi Media Group. Il film è tratto dal libro di Lamborghini, dal titolo Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale.

Il libro è stato scritto da Tonino Lamborghini che ha sempre dichiarato di considerare il libro come "l'unico testo perfettamente rispettoso nei confronti della vita di mio padre. Credo che questo film possa tradurre in immagini e parole la grande umanità di Ferruccio e trasmetterla agli spettatori di tutto il mondo."

Antonio Banderas, dopo i problemi di salute, tornerà quindi sul set dopo aver recitato recentemente in Knight of Cups di Terrence Malick e The 33 di Patricia Riggen. Alec Baldwin è reduce dall'ultimo film di Warren Beatty, dal titolo L'eccezione alla regola, insieme a Lily Collins, Alden Ehrenreich, Annette Bening e Matthew Broderick.