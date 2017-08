Anthony Mackie non riesce a smettere di scherzare su Tom Holland!

non ce la fa proprio a lasciare in pace il "piccolino" di casa Marvel , e continua a prenderlo bonariamente in giro ogni volta che può. Macome reagisce? Ecco qua la risposta di

Sembra proprio che Falcon (Mackie),non riesca a lasciare in pace il povero Peter Parker (Holland) e, quando con lui ci si mette pure il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), al ragnetto non resta che alzare gli occhi al cielo e prendersi tutte le frecciatine che questi due burloni continuano a tirargli contro.

Ma Tom è uno figo, che sa di esserlo e dunque sta al gioco. Questo giochetto tra co-star è iniziato nell'aprile 2016, durante il press tour di Captain America: Civil War, quando un reporter ha chiesto al cast cosa abbia fatto per far sentire benvenuti i due nuovi arrivati, Chadwick Boseman (Black Panther) e Tom Holland (Spider-Man). Mackie ci ha messo un secondo a "liquidare" la questione Holland: "Tom è un rompi****e... Tutto quel cavolo di gel per capelli, la mousse... No davvero, è troppo da sostenere!"

Ma il divertimento e gli scherzi non sono certo finiti lì. Nelle interviste successive, come detto, ci si è messo pure Sebastian Stan a fare il burlone e i due hanno sparato a zero sul pesante accento britannico del ragazzino, sulla sua dieta speciale e sul suo "entourage quando viaggia", insomma, lo hanno descritto come una vera e propria diva!

Intendiamoci, è tutto un goico che non fa che divertire loro, e noi perché sappiamo bene che il rispetto reciproco è molto e parlando seriamente, Mackie ha definito Holland "il miglior Spider-Man visto finora."

Ma comunque la burla continua e, se il cielo vorrà, continuerà. E' recente l'apparizione di Anthony Mackie al Late Show con Stephen Colbert - dove stava promuovendo il suo ultimo lavoro, Detroit - e naturalmente, una delle prime domande che gli sono state fatte è stata sull'eterna funny-baruffa con Holland. Per farla breve, le parti salienti sono state le impressioni che ha Mackie di Tom e quindi l'attore ha storto il naso sulla voce stridula di Spidey, l'entusiasmo esasperante ecc.. ecc.. ecc... Ovviamente, Holland ha visto il video... E ha risposto con un Tweet:

Tom Holland ✔ @TomHolland1996

Adoro dare ad @AnthonyMackie qualcosa di interessante di cui parlare.https://twitter.com/abouttomholland/status/893507370554458113 …7:56 AM - Aug 5, 2017

Adorabili!