Anthony Mackie e Kian Lawley entrano nel cast di The Hate U Give

sono entrati ufficialmente a far parte del cast di The Hate U Give , adattamento cinematografico del romanzo di Angela Thomas, diretto dae scritto da Tina Mabry e Aubrey Wells. Le riprese del film sono iniziate in questi giorni ad Atlanta e vedranno già i due attori tra i protagonisti.

The Hate U Give racconta la storia di Starr Carter, una ragazza la cui quotidianità è divisa tra il quartiere povero abitato da afroamericani in cui vive e la scuola esclusiva che frequenta. La vita di Starr cambia totalmente quando assiste ad una sparatoria in cui perde la vita Khalil, a causa di un poliziotto. La testimonianza di Starr potrebbe cambiare le sorti della comunità in cui vive.

Anthony Mackie, star del Marvel Cinematic Universe, nel quale interpreta Falcon, sarà uno spacciatore, mentre Kian Lawley vestirà i panni di Chris, il fidanzato di Starr.