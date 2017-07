Ant-Man and the Wasp: Walton Goggins si unisce al cast

Peyton Reed dirigerà Paul Rudd nei panni di Scott Lang/ Ant-Man , affiancato da Evangeline Lilly nel ruolo di Hope Van Dyne/Wasp e Michael Douglas come Dr. Hank Pym. Nel cast ritroveremo anche Michael Pena, David Dastmalchian, T.I. mentre come nuove aggiunte ci sono anche Hannah John-Kamen e Randall Park nei panni di Jimmy Woo . Secondo alcuni rumor , nel film vedremo anche l'introduzione di Bill Foster.

L'attore di Django Unchained e del prossimo Tomb Raider si è unito al cast del cinecomic in un ruolo top-secret: chissà che non sia il villain della pellicola! Con l'imminente panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, potremmo scoprire - almeno potenzialmente - delle novità a riguardo.

