Ant-Man and the Wasp vedrà l'introduzione di Bill Foster?

Con le riprese imminenti, si parla sempre più spesso di, nuovo sequel del divertente cinecomic targato Marvel Studios arrivato nei cinema ad agosto 2015. Secondo That Hashtag Show, nel film vedremo l'introduzione di un altro noto supereroe della Casa delle Idee.

Secondo lo show (ma non è confermato), lo studio sta cercando un attore afroamericano di 55-65 anni per interpretare un nuovo personaggio nel sequel. Stando a That Hashtag Show, tale ruolo potrebbe essere quello di Bill Foster alias Golia (o Golia Nero), noto personaggi dei fumetti Marvel. Se venisse confermato, data l'età, potrebbe finire per essere un vecchio collega di Hank Pym (Michael Douglas).

Il film vedrà Ant-Man insieme al personaggio di Wasp. Nel film verranno introdotti nuovi personaggi, tra cui Jimmy Woo. Uscirà a luglio 2018.