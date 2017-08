Ant-Man and The Wasp: una casting call rivela -forse- connessioni con Civil War

Voci di corridoio vorrebbero una connessione tra Ant-Man and The Wasp . La notizia arriva da speculazioni fatte su una casting call del prossimo cinefumettocon protagonista

Il personaggio, interpretato perfettamente da Paul Rudd, è diventato in breve tempo un fan favorite assoluto, e adesso pare potrebbero esserci ulteriori connessioni con Civil War, dove pure appare come membro del Team Cap.

Se ci basiamo sulla sinossi ufficiale, il film segue gli eventi che occorrono immediatamente dopo la fine di CA:CW, quando Scott sarà costretto a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte. Nella sua prossima avventura standalone, Ant-Man dovrà risolvere diversi misteri tra i quali, forse, anche la scomparsa - e il possibile ritorno - di Janet Van Dyne, che sarà interpretata da Michelle Pfeiffer.

In un nuovo report diffuso da Omega Underground, una casting call (non verificata) di Ant-Man and The Wasp rivela la ricerca di questi personaggi:

“*PRIGIONIERI*

-Uomini (25-49)

-Tosti, grossi, look da delinquenti.

-I tatuaggi vanno bene ma previa autorizzazione.

-Tutte le etnie

*GUARDIE CARCERARIE*

-Uomini (30-49)

-Tra 1 metro e 78 cm e un metro e 88 cm

-Magri e Sbarbati

-Tutte le etnie”

Ovviamente non sono molte le informazioni, ma considerato il fatto che Captain America: Civil War finisce con Scott e gli altri membri (alcuni), del team Cap rinchiusi nel carcere sottomarino, non è detto che non si tratti di una connessione del genere. E' pur vero che Lang era un mezzo delinquente, e dunque non sappiamo bene a cosa possa riferirsi (qualora si rivelasse confermata la veridicità della casting call) la chiamata.

La produzione di Ant-Man and The Wasp è ufficialmente iniziata e ci sono alcune immagini rubate che mostrano Rudd che scappa (dalle autorità?), quindi chissà ...

Qualche idea? Condividetela con noi!