Ant-Man and the Wasp: al team si unisce il supervisor Stephane Ceretti

Un nuovo ingresso nel cast tecnico di, secondo capitolo del film diretto daconnei panni del supereroe in miniatura. Ad occuparsi degli effetti visivi del film sarà infatti, già supervisore degli effetti speciali di Doctor Strange. Il film sarà nelle sale dall'estate del 2018.

Le riprese del film inizieranno a giugno ad Atlanta e a dare l'annuncio del lavoro di Ceretti per il film è stato lo stesso Peyton Reed con un post su Twitter.

Il film vedrà probabilmente Ant-Man collaborare con il personaggio di The Wasp, come se fossero una squadra. Nel film precedente Wasp compare brevemente in un frammento del film e a darle le movenze fu una stuntwoman, mentre ora in Ant-Man and the Wasp, ricoprirà un ruolo di primo piano all'interno della trama.

Stephane Ceretti ha lavorato agli effetti speciali, tra gli altri, di Doctor Strange, Edge of Tomorrow e Captain America: The Winter Soldier.