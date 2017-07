Ant-Man and the Wasp: svelato il cast, Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne

I Marvel Studios hanno ufficializzato il cast dial San Diego Comic-Con, come d'altronde era prevedibile. E lo hanno fatto in grande stile, con delle sorprese non da poco che andranno ad aggiungersi al già nutrito cast.

In primis, l'annuncio più importante è sicuramente quello di Michelle Pfeiffer (Batman - Il Ritorno, Dark Shadows) che andrà a ricoprire il ruolo della Wasp originale, Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym (Michael Douglas). Oltre a lei c'è Laurence Fishburne (il Perry White dell'Universo Cinematografico DC) che interpreterà il personaggio del Dr. Bill Foster alias Golia!

Confermato Randall Park come Agente Jimmy Woo mentre Hannah John-Kamen sarà Ghost, la villain della pellicola. Walton Goggins sarà, invece, Sonny Burch.