Ant-Man and the Wasp, le riprese inizieranno a Giugno ad Atlanta

Sin dal suo annuncio, poco dopo l'uscita del primo film, non abbiamo molte notizie su, sequel del cinecomic del 2015 dedicato all'Uomo Formica.

E mentre i Marvel Studios si preparano ad avviare la produzione di Black Panther e Avengers: Infinity War, questo mese presso i Pinewood Studios, questo sequel diretto nuovamente da Peyton Reed si stabilirà ad Atlanta questo Giugno.

Diretto da Peyton Reed (The Break-Up, Ant-Man) e prodotto dai Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp arriverà nelle sale cinematografiche americane il 6 Luglio 2018, non è ancora disponibile una data d’uscita italiana.

Dante Spinotti (Heat, Public Enemies) è stato assunto per curare la fotografia, e lo script è stato maneggiato da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, da una storia di Paul Rudd e Adam McKay.

Nel film torneranno Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Peña (Luis) e Michael Douglas (Hank Pym), insieme a nuovi personaggi.

Non ci sono ancora indizi per quanto riguarda il villain ma secondo le prime voci potrebbe trattarsi di Anthony Masters aka Taskmaster, i cui diritti (precedentemente in mano alla 20th Century Fox) sono da poco tornati alla Marvel.