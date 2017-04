Ant-Man and the Wasp: primi dettagli svelati tra cani giganti e nuovi costumi

Anche se abbiamo rivisto Scott Lang () insarà protagonista di un sequel tutto suo in compagnia di Hope van Dyne ():, in arrivo a luglio 2018.

Durante una visita dei giornalisti agli uffici della Marvel, sono stati mostrati dei primi concept art da Ant-Man and the Wasp. Stando ai report, vedremo Scott Lang sia in versione Ant-Man che nella versione Giant-Man introdotta in Civil War, fare uso di oggetti di tutti i giorni resi 'giganteschi' per l'occasione. In uno dei concept, Ant-Man (a dimensioni reali) usa una bottiglia di plastica di soda a dimensioni giganti per colpire i nemici; in un altro vediamo un gigantesco cane con una macchina tra i denti... sembra proprio che Lang non abbia ancora imparato dai suoi errori!

In un concept interessante, vediamo il furgone di Luis (Michael Pena) lanciato in un inseguimento tra gocce di pioggia gigantesche.

Infine è confermato che Ant-Man riceverà un nuovo costume. Peyton Reed lo ha descritto come una versione 3.0, affermando che la precedente indossata nel primo film era "vecchia scuola" appositamente, in quanto 'vecchia e realizzata con la tecnologia di un giovane Hank Pym".