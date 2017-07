Ant-Man and the Wasp: prima potenziale occhiata al personaggio di Wasp

Passerà un po' di tempo prima di vedere qualche fotogramma da, sequel del divertente cinecomic uscito nel 2015. Ma al D23 iniziano a circolare dei poster preliminari dalla pellicola.

In quello che trovate qui sotto possiamo vedere una prima occhiata al personaggio di Wasp, che sarà interpretata da Evangeline Lilly nella pellicola. Non è chiaro se il concept sarà rispettato del tutto o la versione definitiva sarà modificata, ma ci dà un'idea di come la Lilly potrebbe risultare con il costume della supereroina Marvel.

Di seguito anche una prima foto dal set - come saprete, stanno iniziando le riprese - con Peyton Reed in compagnia di un altro regista Marvel Studios,Taika Waititi, che ha diretto Thor: Ragnarok.

Paul Rudd, Michael Douglas e la Lilly torneranno nel cast, mentre Randall Park dovrebbe dare vita a Jimmy Woo.