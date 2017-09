Ant-Man and the Wasp: prima occhiata a Walton Goggins sul set

E' sempre Just Jared a diffondere in rete altri scatti dal set di. In questi ultimi, che trovate nel link alla fine della notizia, possiamo dare una prima occhiata al personaggio interpretato nel film da

Niente di eclatante, vero, ma comunque i fan possono vederlo in "azione" nei panni del villain, Sonny Burch. E dopo le foto di ieri, che mostravano Evangeline Lilly con il costume di Wasp, con tanto di elmetto, nel link qui sotto ne trovate delle altre.

Nel cinecomic dei Marvel Studios diretto da Peyton Reed la Lilly torna ad interpretare Hope Van Dyne che, in questo sequel, si sdoppia in Wasp e farà coppia con Scott Lang/Ant-Man, interpretato nuovamente da Paul Rudd.

Nel cast troveremo anche Michael Pena e Laurence Fishburne, mentre tornerà Michael Douglas nei panni del Dr. Hank Pym. Toccherà a Michelle Pfeiffer dare vita al personaggio di Janet Van Dyne. Il cinefumetto arriva a luglio 2018.