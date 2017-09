Ant-Man and the Wasp: prima occhiata alla villain, Ghost!

Dopo tutte le foto incentrate sul personaggio didirettamente dal set di, ecco trapelare in rete il potenziale look della villain della pellicola: Ghost.

Nel film dei Marvel Studios il personaggio di Ghost sarà una donna e sarà interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen che, nello scatto che trovate qui sotto, si trova faccia a faccia con la Wasp di Evangeline Lilly.

Nei fumetti originali Ghost è un uomo ed è un hacker in grado di diventare invisibile e di attraversare oggetti solidi; delle capacità fondamentali quando si fa dello spionaggio. Insomma, è possibile che nella pellicola Ghost lavori per l'altro villain, Sonny Burch, a cui darà vita Walton Goggins, ma è ancora troppo presto per saperlo.