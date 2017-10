Ant-Man and the Wasp: potenziali dettagli sulla trama del film

Mentre continuano ad arrivare foto dal set di Ant-Man and the Wasp , il sito MCUExchange ha riportato quelli che sono dei potenziali dettagli (non confermati, al momento) sulla trama del cinecomic firmato da

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

Secondo il sito, il film è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, con Scott Lang 'fuggito di prigione' grazie a Steve Rogers. E' riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari ed è una cosa che non gli dà fastidio per niente, in quanto ora può passare più tempo con la sua amata figlia Cassie. Inoltre gli eventi in Germania sembra lo abbiano convinto ad appendere l'armatura di Ant-Man "al chiodo" per un po'.

Mentre Scott cerca di rifarsi una vita con la figlia, Hank Pym e Hope Van Dyne stanno cercando un modo per recuperare Janet Van Dyne dal Regno Quantico. I due non sono affatto felici di quel che ha fatto Lang in Germania ma hanno speso tempo in laboratorio e non ci hanno pensato troppo. I due sono ricercati da numerosi individui ed infatti Hank e Hope passeranno buona parte del film in fuga, con un laboratorio 'portatile' che si rimpicciolisce.