Ant-Man and The Wasp, Peyton Reed smentisce: «Occhio di Falco non sarà nel film»

Il rumor si era diffuso a macchia d'olio nel web negli ultimi giorni e i fan Marvel avevano già esultato nel sapere chesarebbe comparso nei panni di Occhio di Falco nell'annunciatodi, ma a quanto pare dovranno frenare l'entusiasmo.

Lo stesso regista, infatti, ha smentito via Twitter la notizia del coinvolgimento di Renner nel sequel del riuscito Ant-Man del 2015, scrivendo: «I russi stanno sciamando tweet dove dicono che Occhio di Falco sarà in Ant-Man and The Wasp. È una fake news».



Scott Lang (Paul Rudd), Nadia Pym (Evangeline Lilly) ed Hank Pym (Michael Douglas) dovranno quindi vedersela da soli con il prossimo villain da affrontare, anche se dati i loro trascorsi non dovrebbero avere problemi, avendo questa volta anche Nadia in azione sul campo nel costume di Wasp.



Ant-Man and The Wasp è atteso nelle sale il 6 luglio 2018.