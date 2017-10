Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd in costume nelle foto dal set

Di foto e video dal set di Ant-Man and the Wasp ne sono usciti tantissimi, ma ora tocca al protagonista apparire in alcuni scatti. Stiamo parlando, ovviamente, dinel costume di

Le foto, protette da copyright, sono disponibili cliccando qui.

La pellicola è ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel Studios e segue gli eventi non solo del primo film su Ant-Man, uscito nel 2015, ma anche di Captain America: Civil War in cui l'eroe protagonista appariva in una piccola parte.

Ant-Man and the Wasp è diretto nuovamente da Peyton Reed, e vede Rudd tornare nei panni di Scott Lang/Ant-Man, insieme a Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym e di Evangeline Lilly che tornerà ad interpretare Hope Van Dyne a.k.a. Wasp. Debutterà anche il personaggio di Janet Van Dyne, interpretata da Michelle Pfeiffer.

Arriva a luglio 2018.