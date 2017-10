Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd ed Evangeline Lilly insieme sul set

Dopo le foto con Michael Douglas , Just Jared ha diffuso in rete dei nuovi scatti dal set diin cui vediamo, per la prima volta insieme in costume,ed

Rudd riprenderà i panni di Scott Lang alias Ant-Man, già visto nel film del 2015 e brevemente in Captain America: Civil War, mentre la Lilly interpreterà nuovamente Hope Van Dyne che, questa volta, indosserà il costume di Wasp. Douglas sarà, invece, il Dr. Hank Pym, padre di Hope e primo Ant-Man.

Trovate queste nuove foto dal set cliccando nel link qui sotto.

Il cast include anche Michael Pena, Bobby Cannavale, Tip 'T.I.' Harris, David Dastmalchian, Judy Greer e Abby Ryder Fortson.

Michelle Pfeiffer debutterà in questa pellicola diretta da Peyton Reed nei panni di Janet Van Dyne, la prima Wasp e madre di Hope. Tra le new entry anche Randall Park nei panni dell'Agente Jimmy Woo, Laurence Fishburne nel ruolo del Dr. Bill Foster, Hannah John-Kamen nei panni della villain, Ghost, e Walton Goggins come Sonny Burch.

Arriva a luglio 2018.