Ant-Man and the Wasp: nuova occhiata alla supereroina, video dal set

La pellicola è attesa per il prossimo luglio nei cinema di tutto il mondo.

Oggi ve ne proponiamo un altro più da vicino, che trovate qui sotto, in cui vediamo la Lilly indossare il costume di Wasp , alter ego del personaggio di Hope Van Dyne nella pellicola di Peyton Reed . Qui sotto troverete anche un video dal set che dovrebbe anticipare il ritorno di Giant-Man , la versione 'gigantesca' di Ant-Man ( Paul Rudd ). Ant-Man si era già tramutato in Giant-Man nel precedente Captain America: Civil War dei fratelli Russo, nella ormai iconica battaglia all'aeroporto.

Continuano senza sosta le riprese di, sequel del cinecomic uscito nell'estate del 2015, in cui il supereroe protagonista collaborerà insieme al personaggio di Wasp , interpretata da, e già protagonista di alcuni scatti rubati dal set.

