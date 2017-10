Ant-Man and The Wasp: Michelle Pfeiffer dichiara che il film "sarà divertente"!

Ant-Man & The Wasp è il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata ad Ant-Man, interpretato da. Il cinecomic Marvel Studios ha inserito nel cast una grande attrice hollywoodiana,, nei panni della Wasp originale,e lei parla della componente umoristica del film.

Michelle Pfeiffer sarà la moglie di Hank Pym (Michael Duglas), l'eroina scomparsa perché diventata "subatomica" nel tentativo di smantellare un missile russo mentre era in volo. La sua storia è stata solo accennata nel primo capitolo dei cinefumetti dedicati a Scott Lang ma, da quando Pym ne ha parlato, tutti i fan Marvel Comics hanno iniziato a chiedersi se, in futuro saremmo o meno riusciti a vedere anche sullo schermo la rappresentazione della mamma del personaggio interpretato da Evangeline Lilly: Hope Van Dyne/The Wasp.

Come sappiamo, la Pfeiffer non è nuova al genere supereoistico: è stata infatti la memorabile Selina Kyle/Catwoman in Batman Returns di Tim Burton

Ecco cosa ha dichiarato l'attrice su Ant-Man and The Wasp:

"Il film ha un grande senso dell'umorismo e usa un tono non convenzionale, come anche in (Batman Returns). Questo script è davvero scritto molto bene."

Al momento non abbiamo tantissime informazioni sulla pellicola Marvel, ma siamo certi che sarà un altro film che varrà la pena di esser visto.