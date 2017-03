Ant-Man and the Wasp: Michael Pena ora conferma il suo ritorno

, sequel dell'Ant-Man uscito nell'estate del 2015, arriverà nei cinema di tutto il mondo a luglio 2018. Al momento i dettagli su questo seguito sono pressoché scarsi, cosi come notizie sul casting.

Solo qualche giorno fa, Michael Pena, interprete di Luis, amico del protagonista, Scott Lang, aveva fatto sapere che non era ancora stato richiamato dalla Marvel per riprendere il ruolo in Ant-Man and the Wasp.

Ora, durante una nuova intervista, Pena ha chiarito ogni dubbio e ha confermato che il suo Luis sarà presente nel sequel: "Il prossimo film che girerò è Extinction per la Universal. Dopodiché inizieranno le riprese del sequel di Ant-Man".

Oltre a Pena, ritorneranno, ovviamente, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas; anche Peyton Reed, regista del primo capitolo, sarà ancora in cabina di regia.