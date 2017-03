Ant-Man and the Wasp: Michael Peña non è stato ancora richiamato per il sequel

si è rivelata una sorpresa inaspettata nel, soprattutto dopo che il film ha perso un autore acclamato come, che è stato poi sostituito in corsa dal registaè stata un’altra scelta perfetta come protagonista del film, soprattutto dopo anni passati in ruoli da spalla o fidanzato.

Ma il film ha avuto successo e ha divertito il pubblico grazie anche alla presenza di un caratterista come Michael Peña, il ladruncolo partner di Scott Lang poi reclutato nella super-eroica rapina finale.

Michael Peña ha infatti interpretato Luis, che all’inizio della pellicola va a prendere lo Scott Lang di Paul Rudd dopo che è stato rilasciato dal carcere, ma subito cerca di farlo tornare alla vecchia vita malavitosa. Dopo che Lang si imbatte nella tuta rimpicciolente di Hank Pym (che permette anche di controllare le formiche), si imbatte quindi in una cospirazione per appropriarsi della tecnologia di Pym a fini terroristici, e deve organizzare la rapina del secolo. Naturalmente Luis e gli altri membri del team di Lang vengono reclutati per aiutare nell’operazione, e il personaggio di Peña ottiene così molti momenti comici in tutto il film. Era quasi scontato quindi che l'attore sarebbe tornato per Ant-Man and the Wasp.

Ma a quanto pare potrebbe non essere una cosa sicura al 100%. Secondo quanto ha dichiarato Peña stesso, sembra che nemmeno lui sappia se sarà presente nel sequel, nonostante la firma di un contratto multi-film. "No, no, non ho ancora ricevuto la telefonata", ha detto Peña. "Non so se mi chiameranno. Chi lo sa?"

Peña fa riferimento al fatto che, a causa del contratto multi-film, a patto che abbia la disponibilità nella sua agenda, possono includerlo anche con un breve preavviso. "Non penso debbano chiamare tutti", ha detto Peña. "Potrebbero solo dire che sono libero di andare e fare qualsiasi film voglia in questo periodo di tempo. Non so davvero cosa stia succedendo. C'è sempre la possibilità che non ci sarò in quel film. Basta essere preparati per questo."