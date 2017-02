Ant-Man and the Wasp: Michael Douglas conferma il suo ritorno

Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale cinematografiche il 6 luglio 2018.

Peyton Reed , regista del primo episodio, tornerà in cabina di regia anche per questo sequel, la cui sceneggiatura è firmata da Andrew Barrer & Gabriel Ferrari insieme ad Adam McKay.

Le riprese del sequel del successo del 2015 inizieranno questo luglio. Oltre a Michael Douglas torneranno, ovviamente, Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly in quelli di Hope van Dyne/futura Wasp e Michael Pena nel ruolo di Luis.

Non che sia una sorpresa o una grossa novità, ma l'attoreha fatto sapere su Facebook che tornerà ad interpretare il Dr. Hank Pym nel prossimoe che, per l'occasione, si farà ricrescere il pizzetto.

