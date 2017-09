Ant-Man and the Wasp: l'eroina combatte Ghost nel video dal set

Rudd e Lilly tornano nel cast del cinefumetto dei Marvel Studios diretto da Peyton Reed insieme a Michael Pean e Michael Douglas . Tra le new entry anche Walton Goggins, Laurence Fishburne e Michelle Pfeiffer che interpreterà il personaggio di Janet Van Dyne.

Dopo la prima occhiata alla villain Ghost dalle foto dal set, ecco trapelare in rete un video dain cui vediamo la supercattiva interpretata dacombattere la Wasp di. Potete visionarlo in questa notizia.

Altri contenuti per Ant-Man and the Wasp