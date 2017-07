Ant-Man and the Wasp: Judy Greer torna nel cast del sequel

Peyton Reed è di nuovo alla regia del film in arrivo a luglio 2018.

Paul Rudd tornerà a rivestire i panni di Scott Lang/Ant-Man nel film, insieme ad Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp). Con loro Michael Pena, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Abby Ryder Fortson, Walton Googins, Randall Park e Hannah John-Kamen nel ruolo della villain. Tra le new entry anche Laurence Fishburne come Dr. Bill Foster e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne; Michael Douglas riprenderà il ruolo di Hank Pym.

La Greer, come nel primo film, interpreterà Maggie, la ex-moglie di Scott Lang/ Ant-Man ; l'unico membro del cast originale di cui ancora non sappiamo nulla sul suo ritorno è Bobby Cannavale.

Gli annunci riguardanti il cast di, sequel del cinecomic di successo uscito nell'estate del 2015, non sono finiti. Deadline conferma che l'attricetornerà nel secondo episodio dedicato al supereroe dei fumetti Marvel.

