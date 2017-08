Ant-Man and The Wasp: Evangeline Lilly pronta alle riprese! La foto

In attesa dell'imminente inizio delle riprese dell'attesissimo Ant-Man and The Wasp , sequel di Ant-Man diretto ancora una volta daha iniziato la sua preparazione atletica in vista della produzione del cinecomic.

A testimoniare l'incipit degli allenamenti dell'attrice, che nel film interpreta Hope van Dyne aka Wasp, è approdata online tramite il profilo ufficiale della Lilly una foto che mostra la donna in procinto di una fase di workout.



Ant-Man and The Wasp continuerà la storia del primo film, mettendo insieme i due piccoli grandi supereroi Marvel in un team-up contro una nuova e pericolosa minaccia. Nel cast del film troveremo anche Michael Douglas, Walton Goggins, Laurence Fishburne e Michelle Pfeiffer, per un'uscita prevista nelle sale il 29 giugno 2018.