Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly nelle nuove foto dal set

Paul Rudd guida il cast nei panni di Scott Lang/Ant-Man, al fianco di attori come Michael Pena, Walton Goggins , Laurence Fishburne, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Peyton Reed, già regista del primo capitolo uscito nel 2015, tornerà in cabina di regia; il cinecomic è atteso nelle sale cinematografiche a luglio 2018.

Qui sotto trovate anche una foto dietro le quinte con Evangeline Lilly , interprete di Hope Van Dyne/ Wasp con la parrucca del personaggio, in compagnia di Hannah John-Kamen , che darà il volto alla villain della pellicola, Ghost.

Dopo aver dato una prima occhiata ad Evangeline Lilly , ecco trapelare in rete dei nuovi scatti dal set diche ci mostrano la supereroina dei fumetti dellain azione. Potete trovarle dopo il salto.

