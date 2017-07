Ant-Man and the Wasp: ecco il poster ufficiale del Comic-Con

E dopo gli altri film Marvel, ancheha il suo poster ufficiale. Direttamente dal San Diego Comic-Con, ecco arrivare un primo incredibile concept-poster per l'atteso cinefumetto Marvel Studios: lo trovate dopo il salto.

Peyton Reed tornerà alla regia dell'atteso sequel del film uscito nel 2015. In questa pellicola Paul Rudd interpreta, nuovamente, Scott Lang/Ant-Man mentre Evangeline Lilly sarà Hope Van Dyne/Wasp.

Nel cast anche Hannah John-Kamen nei panni di Ghost, Michael Pena nel ruolo di Luis, David Dastmalchian come Kurt, Tip 'T.I.' Harris nei panni di Dave, Walton Goggins nei panni di Sonny Burch, Randall Park nel ruolo dell'Agente Jimmy Woo, Abby Ryder Fortson come Cassie Lang, Laurence Fishburne nel ruolo del Dr. Bill Foster, Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne e Michael Douglas come Dr. Hank Pym.

Arriverà a luglio 2018.