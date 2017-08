Ant-Man and the Wasp: ecco Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp!

Peyton Reed torna alla regia del sequel del divertente cinecomic Marvel Studios arrivato nei cinema nell'estate del 2015. Paul Rudd riprenderà i panni di Scott Lang/Ant-Man, ruolo che ha interpretato anche in Captain America: Civil War . Nel cast della pellicola anche Michael Pena, Michelle Pfeiffer , Laurence Fishburne e Michael Douglas.

Avevamo già visto il costume in dei concept art , ora possiamo ammirarlo dal vivo e indossato dall'attrice nella foto che trovate qui sotto (ovviamente, senza il casco).

Per celebrare quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di, l'attriceha diffuso in rete la prima foto ufficiale diin cui la troviamo con il costume della supereroina.

