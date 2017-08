Ant-Man and the Wasp: dove lavorerà Scott Lang nel sequel?

Le riprese di, sequel del divertente cinefumetto diarrivato nei cinema nell'estate del 2015, continuano senza sosta, ed ora arrivano online delle nuove foto dal set che ci mostrerebbero un primo easter egg.

Dopo le prime foto che mostravano i protagonisti, ecco trapelare in rete uno scatto che mostrerebbe la nuova occupazione di Scott Lang (Paul Rudd) nel sequel. Come potete vedere, il suo furgoncino ha una scritta sul fianco: X-Con Security Consultants. Questo è un easter egg preso pari pari dalla run di Ant-Man firmata da Nick Spencer dove Lang apriva la Ant-Man Security Solutions, dove da buon ex-ladro consigliava agli altri come evitare di farsi derubare. A questo punto sarà divertente scoprire come quest'idea verrà inserita nel film.

La pellicola esce a luglio 2018 con un cast stellare che include Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.