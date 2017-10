Ant-Man and The Wasp: un casting-call suggerisce l'arrivo di un grande flashback

Procedono spedite le riprese dell'atteso Ant-Man and The Wasp di, sequel diche vedrà nuovamente protagonistinei rispettivi panni di, quest'ultima nuova Wasp al posto della defunta madre.

Sappiamo comunque che Michelle Pfeiffer vestirà i panni di Janet van Dyne, però adesso un nuovo casting call suggerirebbe la presenza nel sequel di un importante flashback che dovrebbe vederla come grande protagonista insieme ad Hank Pym (Michael Douglas).



Pubblicata dal Central Casting Georgia, la chiamata è per "Cherry Blue", titolo di produzione del film, e ricerca in modo specifico "uomini e donne di ogni età che possano vestire i panni di abitanti Argentini per una sequenza che si svolgerà nel 1987". Ed è interessante notare come l'anno citato sia lo stesso della scomparsa di Jane van Dyne, nel mentre di una missione per disarmare un missile sovietico.



Potremmo quindi saperne di più sulla sua esperienza nella Dimensione Quantica e di come, forse, sia riuscita a sopravvivere. Ant-Man and The Wasp vedrà nel cast anche Walton Goggins nel ruolo del villain, per un'uscita prevista nelle sale il 6 luglio 2018.