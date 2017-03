Ant-Man: alcuni concept art rivelano un cameo Pixar inutilizzato

Nel filmdel 2015, ilha un cameo divertente e memorabile nella scena di lotta culminante tra. Mentre il supereroe miniaturizzato e il supercriminale si azzuffano nella cameretta di, l'iconico trenino diventa enorme, sfondando il tetto della casa e atterrando sul cofano di una macchina della polizia.

In una precedente intervista, il regista Peyton Reed ha spiegato come nacque questo cameo, che avrebbe potuto venire scartato, dovendo ripiegare su altri giocattoli:

"Credo che nelle bozze originali di Edgar [Wright] e Joe Cornish era un trenino normale. Ad un certo punto del processo che ha preceduto il mio coinvolgimento è diventato Thomas. Quando sono arrivato, i diritti per Thomas non erano ancora assicurati. Abbiamo dovuto fare una presentazione per le persone che possiedono i diritti di Thomas. Grazie a Dio hanno concordato con noi e l'hanno trovato divertente, ma c'erano disposizioni precise. Per esempio, nessuno poteva essere legato alle rotaie e investito da Thomas. Thomas non potrebbe fare qualcosa che potrebbe essere percepito dai bambini come malevolo. Thomas ha dovuto rimanere neutrale nella battaglia, ma era sempre stata la nostra intenzione. Come chiunque, sono protettivi con il loro marchio. Non so che cosa avremmo fatto se non avessimo ottenuto i diritti. Ci sono certe cose che mi avrebbero devastato se non le avessimo potute avere. Thomas è una di queste, perché... si potrebbe usare qualsiasi tipo di treno giocattolo, ma la sua personalità e gli occhi che si muovono avanti e indietro lo portano ad un altro livello."

A quanto pare, se non avessero ottenuto i diritti per il Trenino Thomas, avrebbero utilizzato un personaggio di Cars dal franchise della Pixar. L’artista Andrew Kim (Guardiani della Galassia) ha infatti condiviso un concept art in cui lo Sceriffo - una Mercury Eight del 1949 della polizia che pattuglia Radiator Springs ed è doppiata da Michael Wallis nel film Cars - è il giocattolo che sfonda la casa e atterra sulla macchina della polizia. Potete vedere questo e molti altri concept art nella galleria in calce alla notizia!