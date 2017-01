Annunciato Sing 2: arriva nel 2020

, arrivato da poco nelle sale cinematografiche italiane, è stato sicuramente un bel successo al box-office ma non sembra abbia accontentato tutti. Nonostante questo, un sequel non si nega a nessuno e la Illumination Entertainment glielo concederà.

La Universal Pictures e la Illumination Entertainment hanno, infatti, annunciato la produzione di Sing 2. Il sequel del cartoon uscito a dicembre in USA, arriverà nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2020.

Attualmente il primo film si è assestato a quota 429.8 milioni di dollari nel mondo. Nella pellicola, Buster Moon - in un mondo abitato da soli animali - è il proprietario di un teatro che non se la sta passando per niente bene. Per salvarlo, Moon è pronto a qualsiasi cosa, anche a lanciare una delle più grandi gare canore di tutti i tempi. Nel cast vocale di Sing figurano Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton e Tori Kelly.