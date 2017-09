Annihilation: Natalie Portman nella prima immagine del film di Alex Garland

Dopo gli scatti trapelati dal set, Entertainment Weekly ha pubblicato la prima immagine ufficiale diche ritrae la protagonista,

Si tratta della seconda regia di Alex Garland dopo il sorprendente esordio con Ex Machina e vedrà nel cast, oltre alla Portman, anche Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez e Tessa Thompson.

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Jeff VanderMeer – primo capitolo della Trilogia dell’Area X – e racconta le vicende di un gruppo di scienziate inviate in missione in una zona completamente disabitata e nota come Area X. L’obiettivo del capogruppo, Lana (Portman), è quello di rintracciare il marito (Isaac).

Annihilation sarà distribuito nelle sale statunitensi dalla Paramount Pictures dal 23 febbraio 2018.