Anne Hathaway protagonista del primo trailer di Colossal!

NEON ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale del loro monster movie con protagonistae titolato. Potete visionare l'esplosivo trailer comodamente dopo il salto.

Il film è diretto da Nacho Vigalondo ed è incentrato su Gloria (Hathaway), una donna normalissima che, dopo aver perso il lavoro ed esser stata cacciata di casa dal suo fidanzato, è costretta a lasciare la sua vita a New York per tornare nel suo paese di origine. Quando i telegiornali iniziano a riportare di un disastroso attacco in Seoul da parte di una gigantesca creatura, Gloria capisce di essere collegata, in qualche modo, a quel fenomeno.

Insieme alla Hathaway vedremo Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowen e Tim Blake Nelson.

Arriverà ad aprile nei cinema.