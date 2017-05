Annapurna e Plan B insieme per il biopic su Dick Cheney

Un titolo per il film biografico su, ex vice-presidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione George W. Bush, ancora non c'è, ma a dirigerlo sarà

La Plan B Entertainment (Oscar per Moonlight), ha firmato un accordo triennale con Annapurna e, nel contratto, c'è anche un biopic sul politico Dick Cheney che avrà tra i protagonisti attori del calibro di Christian Bale, Amy Adams e Steve Carrell.

Riguardo l'accordo commerciale, la Annapurna ha dichiarato - con le parole della fondatrice Megan Ellison che: "Siamo elettrizzati e onorati di lavorare con Plan B e di aver firmato questa partnership. Abbiamo sempre ammirato il loro gusto e la qualità dei loro prodotti fin dal primo momento in cui li abbiamo incontrati, sei anni fa, e non potremmo essere più felici per ciò che ci aspetta in futuro".

Dal canto suo, la Plan B ha ribattuto dicendo che: "Siamo entusiasti di aver trovato una "casa" in Megan e Annapurna, che hanno la nostra stessa visione del lavoro dietro un film, dall'essere votati al progetto, fino alla cura appassionata verso i film in produzione e i registi. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il loro team stellare!"

Questo è il primo accordo dl genere per la Annapurna Production, dopo l'annuncio della stessa di volersi espandere nell'ambito del marketing e della distribuzione.