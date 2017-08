Annabelle: Creation - il sequel è più terrificante del primo film! CLIP

Annabelle: Creation è molto, molto più spaventoso del primo film. Sono appena uscite onlineterrificanti del nuovo film sulla, date un'occhiata!

La cosa interessante del mondo creato intorno alle vicende dei due investigatori dell'occulto Ed e Lorraine Warren, è che i film sono basati su fatti realmente accaduti (perlomeno a sentire loro due). Fatto sta che le pellicole che narrano le loro vicende sono capaci di tenere alta la tensione degli spettatori. Durante le loro investigazioni, i due coniugi sono venuti in possesso di diversi oggetti che appartengono al mondo dell'occulto, non ultima la spaventosa bambola Annabelle, la quale - in The Conjuring - fa bella mostra di sé dentro una teca nel "museo" che la famiglia Warren tiene nel sottoscala.

Tra queste storie apparentemente vere - e ciò dipende dal fatto che crediate o meno nell'esistenza dei fantasmi - c'è quella di Annabelle, una bambola Raggedy Ann che pare sia posseduta da un demone. Una studentessa di infermieristica e la sua compagna di stanza provarono a vivere con questa bambola per un po' di tempo, negli anni '70, ma si spaventarono al punto di dover richiedere l'intervento proprio dei coniugi Warren, per capire da cosa fosse posseduta Annabelle. Questa storia viene brevemente introdotta in The Conjuring, proprio per fare da antefatto introduttivo a Ed e Lorraine e al loro operato.

Nel film però, la bambola è stata sostituita da una - ancora più terrificante - in porcellana, invece della versione originale di pezza Raggedy Ann, il che l'ha resa ampiamente adatta alla produzione, successivamente, di uno spinoff dedicato, che adesso ha anche un prequel, Annabelle: Creation, appunto.

Le clip sono estremamente esaustive sul tono del film, date pure un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti!