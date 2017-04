Annabelle 2: Creation, ecco il primo spaventoso trailer italiano

La Warner Bros. Pictures ha diramato in rete il primo spaventoso trailer del sequel di(spin-off della saga di), titolato ufficialmente. Trovate il trailer, incluso quello doppiato in italiano, comodamente in calce a questa notizia.

Questa la breve sinossi diffusa dalla Warner: "È tornata! Molti anni dopo la tragica morte della loro figlia, un costruttore di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora accompagnata da numerose ragazze provenienti da un orfanotrofio ormai chiuso, diventando presto il bersaglio di Annabelle, una bambola posseduta da un demone."

Questo nuovo capitolo è diretto da David F. Sandberg e vede nel cast attori come Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia e Miranda Otto.

Annabelle 2: Creation arriva ad agosto nei cinema.