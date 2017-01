Anna Kendrick in trattative con Disney per un Babbo Natale al femminile

Da poche ore è stata diffusa in rete la notizia secondo cui l'attrice, che ricordiamo per, è in trattative per interpretare un Babbo Natale femmina per iin una pellicola scritta e diretta da, già noto per

Stando alle ultime indiscrezioni, il film attualmente in sviluppo porterebbe il titolo provvisorio di Nicole e la trama sarebbe incentrata sul personaggio della figlia di Babbo Natale che improvvisamente si ritrova costretta a farsi carico dell'azienda di famiglia quando il padre decide di ritirarsi e il fratello finisce per tirarsi indietro proprio prima del suo primo grande volo durante la vigilia di Natale.

Alla produzione della nuova pellicola cinematografica abbiamo Susanne Todd, mentre Louie Provost sta supervisionando i lavori per conto della Disney. La Kendrick, inoltre, ha appena iniziato le riprese di Pitch Perfect 3, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 22 dicembre 2017.