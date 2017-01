Animali Fantastici: Zoe Kravitz sul prossimo film e sul rapporto tra Newt e Leta

Come ricorderete,è stata una delle attrici che hanno fatto parte del cast del filmche è stata confermata poco prima del debutto della pellicola. Fino ad ora, non abbiamo visto molto del suo personaggio, ma sembra che dal prossimo capitolo della saga possiamo aspettarci molto di più.

Attenzione possibili Spoiler!

Tutto quello che vediamo del personaggio che ricopre l'attrice in questo primo film è una foto di Leta Lestrange, tra i vari possedimenti di Newt Scamander. Tuttavia, il suo posto nella vita di Newt e il suo famoso cognome (lei è una parente della terribile Bellatrix Lestrange) ci dicono che la Kravitz dovrebbe avere un ruolo molto più importante nei prossimi sequel.

In una recente intervista, l'attrice ha confermato questa supposizione: "Nel prossimo film avrò molto più spazio e questo è molto eccitante perché fino ad ora non si è visto molto del mio personaggio. Il legame tra Leta e Newt Scamander è un rapporto complesso, quindi penso che verrà dedicato a questa relazione un sacco di tempo, in modo tale che la vedremo crescere e svilupparsi. Sarà molto divertente. Non ho ancora visto la sceneggiatura, ma penso che inizieremo a girare verso giugno o luglio. Ho un'idea a grandi linee di come si svilupperà la storia, ma tutto quello che penso, l'ho dedotto dal provino, quindi non credo di saperne ancora abbastanza.".

Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 ha una data di debutto per ora fissata per il 16 novembre 2018.