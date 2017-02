Animali Fantastici: online il video sugli effetti visivi del film

Per portare egregiamente sul grande schermo un film comeoccorre sicuramente un grande team che si occupi degli effetti visivi e il film diha potuto avvalersi dei professionisti della Warner Bros. Rodeo Visual Effects Company. Una parte di quel processo creativo è visibile in un nuovo video.

I risultati sono davvero mozzafiato, come nella scena in cui Newt ricostruisce magicamente il suo appartamento.

"Lavorare con Arnaud e il suo talentuoso team della Rodeo FX è stato fantastico. Non vedo l'ora di lavorare nuovamente con tutti loro" ha affermato il supervisore agli effetti visivi del film, Christian Manz.

Con un incasso globale che ha superato gli 800 milioni di dollari, Animali Fantastici E Dove Trovarli è stato uno dei film più apprezzati del 2016.

Primo episodio della nuova saga spin-off di Harry Potter, il film è diretto da David Yates e comprende nel cast il premio Oscar Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, il premio Oscar Jon Voight, Carmen Ejogo e Colin Farrell.