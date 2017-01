Animali Fantastici: l'inno di Ilvermorny in una scena tagliata

In attesa di poter rivedere sul piccolo schermo le avventure di, grazie all'uscita dell'edizione in digital download dal 13 marzo e in Blu Ray e DVD dal 28 marzo, possiamo vedere il video di una delle scene tagliate, con protagonisteche cantano l'inno di Ilvermorny, la scuola di magia americana.

Un successo mondiale al box-office per Animali Fantastici E Dove Trovarli, pellicola spin-off della saga di Harry Potter, con protagonista il magizoologo Newt Scamander, giusto a New York nel 1926 e suo malgrado al centro di una disavventura che riguarda la fuga di una serie di animaletti magici che vivono nella sua valigia.

Diretto da David Yates, Animali Fantastici E Dove Trovarli comprende nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo e Colin Farrell.

Il film è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros.