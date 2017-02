Animali Fantastici: Jason Isaacs sul possibile ritorno di Lucius Malfoy

Nonostante si svolga nel passato, il franchise di, in un certo senso, guarda al futuro, introducendo nuovi personaggi, nuove impostazioni e pochi riferimenti a ciò che è stato. Ma in questo panorama, c'è spazio per vecchie conoscenze? L'attoreha parlato dell'eventuale riapparizione di

A parte un paio di personaggi particolari, non dovremo aspettarci di rivedere volti noti, anche quando si tratta degli storici nemici di Potter, i Malfoy.

Nel corso della promozione del suo nuovo film horror La Cura del Benessere, l'interprete di Lucius Malfoy, ovvero l'attore Jason Isaacs, ha commentato la possibilità di tornare nel celebre mondo magico per un'apparizione in uno dei prossimi film de Animali Fantastici e Dove Trovarli: "No, no non credo che potrete rivederlo di nuovo", ha affermato Isaacs in proposito. Ma l'attore non ha escluso categoricamente questa possibilità. Successivamente, infatti, ha aggiunto: "Non che io non risponderei positivamente ad una proposta di questo tipo, ovviamente.".

Un'introduzione del personaggio nella nuova saga, effettivamente, apparirebbe piuttosto forzata, considerando quanto tempo separa il franchise di Harry Potter da Animali Fantastici. La serie prequel, infatti, si svolge diversi decenni prima, ma un tale sviluppo non sarebbe estraneo al modus operandi di JK Rowling. L'apparizione di un qualche membro dell'albero genealogico dei Malfoy è un'eventualità da non escludere a priori.