Animali Fantastici e dove trovarli supera gli 800 milioni al box office

Aveva rotto il muro del mezzo miliardo due settimane fa, manon pare intenzionato a fermarsi. Proprio oggi è stato annunciato che l’ultimo capitolo nel mondo magico creato daha superato gli 800 milioni di dollari al box office mondiale.

Sue Kroll, presidente di Marketing e distribuzione alla Warner Brothers, ha dichiarato: “Fare ritorno nel mondo magico di Harry Potter in Animali fantastici è stato per tutti noi un processo faticoso ma appassionante, ed è stato un privilegio guardare il pubblico del film accogliere un nuovo gruppo di personaggi in questo mondo creato dalla incomparabile J. K. Rowling. Questa è un traguardo importante per il primo film in questo nostro nuovo franchise e dice molto del grande talento del cast e del team che ha lavorato così duramente per portare la pellicola sul grande schermo. Congratulazioni a loro, così come alla sezione di marketing e distribuzione della Warner Brothers per questo grandioso successo”.