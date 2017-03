Animali Fantastici 2: le riprese ufficialmente al via il prossimo agosto!

Con 812 milioni incassati in tutto il mondo,è stato un successo planetario di pubblico e critica, tra i migliori blockbuster del passato 2016 e sicuramente un buon ritorno al Magico Mondo di Harry Potter da parte di, sceneggiatrice del film.

Forte così del successo ottenuto con questo primo capitolo di una imponente pentalogia cinematografica interamente diretta da David Yates e interpretata da Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander, ecco che la produzione ha previsto l'inizio delle riprese del secondo film della serie per questa estate, e oggi My Entertainment World ha rivelato che la fase di shooting comincerà esattamente ad agosto.



Le location indicate sono il Regno Unito e Parigi, mentre New York non viene menzionata. Oltre al ritorno dei vecchi membri del cast, al momento sappiamo anhe che Johnny Depp tornerà nel ruolo del mago oscuro Grindelwald e che Zoë Kravitz interpreterà Leta Lestrange, interesse amoroso di Newt. Ancora aperta, invece, la ricerca del giusto volto per un più giovane Albus Silente.



Animali Fantastici 2 è atteso nelle sale per il 16 novembre 2018.