Animali Fantastici 2: nuovi ingressi nel cast del sequel

Con le riprese del sequel diiniziate ufficialmente, la Warner Bros. Pictures ha annunciato dei nuovi ingressi nel cast del film, incluso un personaggio non ancora apparso nelle pellicole ma che i fan diconoscono molto bene.

Brontis Jodorowsky è entrato nel cast della pellicola nei panni di Nicolas Flamel, noto alchimista introdotto nei romanzi in Harry Potter e la Pietra Filosofale. Nel romanzo originale, Flamel è colui che crea la Pietra Filosofale.

Oltre a lui la Warner ha confermato l'ingresso anche di Wolf Roth come Spielman, Victoria Yeates come Yeates, Derek Riddell nel ruolo di Torquil Travers, Poppy Corby-Tuech come Rosier e Cornell S John nei panni di Arnold Guzman. Inoltre Jessica Williams e Fiona Glascott sono salite a bordo del progetto in ruoli ancora misteriosi.

Eddie Redmayne tornerà in questo sequel accanto a Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim. Johnny Depp interpreterà nuovamente Gellert Grindelwald mentre Jude Law sarà Albus Silente.